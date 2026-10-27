Trenurile private Iași-București nu intră încă pe șine

Publicat 27 oct. 2026, 09:30 Sursă Ziarul de Iași

Trenurile private care leagă Iașul de București nu vor intra în circulație în octombrie, potrivit fondatorului Ferotrans TFI, Dumitru Anchidin. Lansarea este amânată cel puțin până în noiembrie, cu o singură cursă pe zi.

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