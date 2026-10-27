Trenurile private Iași-București nu intră încă pe șine

Trenurile private care leagă Iașul de București nu vor intra în circulație în octombrie, potrivit fondatorului Ferotrans TFI, Dumitru Anchidin. Lansarea este amânată cel puțin până în noiembrie, cu o singură cursă pe zi.
Conform declarațiilor lui Dumitru Anchidin pentru „Ziarul de Iași”, compania nu va reuși să pună în funcțiune rutele feroviare private în luna curentă. Fondatorul Ferotrans TFI a indicat noiembrie ca termen posibil pentru debut, sub rezerva finalizării procedurilor tehnice.
Deși planul inițial prevedea două curse zilnice, una dimineața și alta după-amiaza, prima etapă se va limita la un singur tren. Cursa de dimineață ar urma să plece din Iași la ora 6:00, cu o durată de parcurs estimată la 5 ore și 37 de minute până în Capitală.
Recrutarea personalului necesar pentru aceste rute nu a fost încă finalizată. Anchidin a precizat că s-a efectuat o selecție a candidaților, dar angajările propriu-zise nu au avut loc. În ceea ce privește ruta Suceava-București, care funcționează din primăvara anului 2026, operatorul a introdus un ghișeu fizic pentru vânzarea biletelor, destinat pasagerilor care nu pot achiziționa tichetele online.
Proiectul a fost anunțat în 2024, când compania a menționat achiziția de trenuri din Israel și Luxemburg, capabile să atingă viteze de până la 180 km/h. Întârzierile au fost atribuite ulterior procedurilor de autorizare și testării compatibilității cu rețeaua feroviară națională.
Activitatea este desfășurată prin două societăți: Ferotrans T.F.I. SRL și Ferotrafic T.F.I. SRL. Bilanțul pentru 2025 al primei entități arată o cifră de afaceri de 13,85 milioane de lei, în scădere față de cei 14,96 milioane de lei din 2023. Profitul net a cunoscut o reducere drastică, coborând de la 5,33 milioane de lei în 2023 la doar 1.088 de lei în 2025.
Datoriile totale ale Ferotrans T.F.I. SRL au crescut la 10,39 milioane de lei, iar activele imobilizate sunt evaluate la 4,12 milioane de lei. Societatea a declarat trei salariați în 2025.
Ferotratic T.F.I. SRL nu a raportat nicio cifră de afaceri în 2024 și 2025. În anul trecut, firma a înregistrat o pierdere de 157.127 de lei, cu datorii de 1,35 milioane de lei și capitaluri proprii negative de 283.739 de lei. Numărul angajaților la această entitate este de una persoană.