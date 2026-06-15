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Un copil de 6 ani a fost scos în stare gravă din Ștrandul Municipal din Iași
Foto: Facebook/Ești din Iași dacă/Pescobar Alin
Un copil în vârstă de 6 ani a ajuns în stare critică la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași, după ce a fost scos din apă, duminică seară, la Ștrandul Municipal.
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