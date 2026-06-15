Social· 1 min citire

Un copil de 6 ani a fost scos în stare gravă din Ștrandul Municipal din Iași

Foto: Facebook/Ești din Iași dacă/Pescobar Alin

Foto: Facebook/Ești din Iași dacă/Pescobar Alin

Realitatea de Iasi
Scris de Realitatea de Iasi Publicat: 15 iun. 2026, 10:28

Un copil în vârstă de 6 ani a ajuns în stare critică la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași, după ce a fost scos din apă, duminică seară, la Ștrandul Municipal.

Incidentul s-a produs în jurul orei 19:00, iar la fața locului a fost chemat de urgență un echipaj de terapie intensivă mobilă.

Potrivit informațiilor medicale, copilul a fost preluat de echipajul SMURD în stop cardio-respirator. Medicii au început imediat manevrele de resuscitare, reușind să obțină reluarea activității cardiace. Ulterior, minorul a fost intubat, ventilat mecanic și transportat la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”, unde a fost evaluat clinic, biologic și imagistic, potrivit ziaruldeiasi.ro.

Purtătorul de cuvânt al spitalului, dr. Otilia Frasinariu, a transmis că pacientul se află în continuare în stare critică, intubat și ventilat mecanic, fără reflexe neurologice, dar cu valori tensionale stabile. Prognosticul medicilor rămâne rezervat, iar cazul evidențiază gravitatea incidentelor care pot apărea în zonele de agrement acvatic.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

strand iasi copil

Urmărește știrile Realitatea de Iasi și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe