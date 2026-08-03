Focar de variolă ovină confirmat la o fermă cu 600 de oi din Popești, județul Iași: exploatația a fost izolată, iar animalele receptive vor fi ucise

Un focar de variolă ovină a fost confirmat într-o exploatație cu aproximativ 600 de animale din localitatea Popești, județul Iași. Ferma a fost plasată sub restricție sanitar-veterinară, iar autoritățile au decis uciderea sub control oficial a tuturor animalelor receptive.
Boala este extrem de contagioasă și afectează ovinele și caprinele, dar nu se transmite la om. Autoritățile încearcă să izoleze focarul și să împiedice răspândirea virusului către alte ferme din județ.
Focarul a fost confirmat prin analize de laborator
Direcția Sanitară Veterinară Iași a anunțat luni că focarul a fost confirmat printr-un buletin de analiză emis de Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală București. Suspiciunea a fost semnalată de proprietarul fermei și de medicul veterinar, după ce mai multe oi au murit.
Pe 28 iulie, inspectorii DSV Iași au mers la exploatația din Popești, unde au examinat animalele și au recoltat probe pentru analize. Echipa a inventariat și întregul efectiv de ovine deținut de proprietar și de membrii familiei sale.
Semnele clinice observate au determinat autoritățile să plaseze imediat ferma sub restricție sanitar-veterinară. Au fost introduse măsuri de supraveghere și biosecuritate, iar deplasarea tuturor animalelor din exploatație a fost interzisă.
Toate animalele receptive vor fi ucise
Centrul Local de Combatere a Bolilor a fost convocat luni pentru stabilirea măsurilor care trebuie aplicate. În cadrul ședinței s-a decis uciderea sub control oficial a tuturor animalelor receptive din ferma afectată, în condiții care să elimine riscul răspândirii virusului.
„Prioritatea noastră este ca acest focar să fie izolat și să nu permită răspândirea bolii către alte exploatații din județ. Toate instituțiile implicate acționează coordonat, iar măsurile aprobate în cadrul Centrului Local de Combatere a Bolilor sunt menite să limiteze riscurile și să protejeze efectivele de ovine și caprine. Fac apel la toți crescătorii să respecte cu strictețe măsurile dispuse de specialiști și să anunțe imediat orice suspiciune de îmbolnăvire”, a declarat prefectul județului Iași, Constantin Dolachi.
În jurul focarului a fost stabilită o zonă de protecție cu o rază de cinci kilometri și o zonă de supraveghere de 20 de kilometri. În perimetrul supus restricțiilor sunt interzise târgurile și piețele, precum și vânzarea de carne, lapte și lână.
Variola ovină nu se transmite la om
Variola ovină este o boală virală foarte contagioasă, care poate provoca probleme grave în fermele de oi și capre. Deși oamenii nu se pot infecta, răspândirea virusului poate produce pierderi importante în sectorul zootehnic.
Crescătorii sunt îndemnați să respecte măsurile de biosecuritate și să colaboreze cu autoritățile sanitar-veterinare. Orice semn de îmbolnăvire trebuie anunțat imediat, pentru ca eventualele focare să poată fi izolate.
DSVSA Iași monitorizează în permanență evoluția situației epidemiologice. Instituția va comunica eventualele schimbări importante privind focarul din Popești.