Focar de variolă ovină confirmat la o fermă cu 600 de oi din Popești, județul Iași: exploatația a fost izolată, iar animalele receptive vor fi ucise

Publicat 3 aug. 2026, 14:39 Sursă Realitatea.net

Un focar de variolă ovină a fost confirmat într-o exploatație cu aproximativ 600 de animale din localitatea Popești, județul Iași. Ferma a fost plasată sub restricție sanitar-veterinară, iar autoritățile au decis uciderea sub control oficial a tuturor animalelor receptive.

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