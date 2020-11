Manifestările cu prilejul Zilei Naționale a României vor fi restrânse din punct de vedere numeric. Pandemia globală a făcut ca și autoritățile locale să ia măsuri în acest sens. Astfel, față de anii precedenți, Primăria Municipiului Iași a renunțat la organizarea paradei militare și a retragerei cu torțe. De asemenea, nu vor fi organizate târguri de Crăciun și nici spectacole.

„Nu putem să lăsăm neobservată Ziua Naţională a României. Ea va fi, cu părere de rău, foarte săracă în evenimente. Facem apel la populaţie pentru a nu participa în număr mare la manifestări. Dar, ca primar al Iaşului, Oraş al Unirii, Capitală Istorică şi Oraş Regal, sunt obligat să punctez acest moment și am obligația de a trece în revistă orice moment important din istoria sa, cu respectarea recomandărilor specialiștilor. Aşa după cum se va întâmpla în restul oraşelor mari din ţară, vom avea o scurtă manifestare. La ora 12.00, pe pietonalul Ştefan cel Mare, mai exact la statuia Regelui Ferdinand, se va intona imnul naţional, va fi un moment religios şi o depunere de coroane. Nu va fi paradă militară, nu vor fi discursuri, nu va fi masa tradiţională. În cursul serii, Primăria va organiza o scurtă manifestare la Palatul Culturii, unde va fi instalat Drapelul Naţional pe turn şi care va fi iluminat cu reflectoare, aşa cum se întâmpla în an de an. Se va intona imnul de stat şi atât. Nu vom organiza retragere cu torţe, nu va fi fanfară militară. Tot în cursul serii, vom aprinde iluminatul de sărbători împreună cu un copil, de pe o tabletă, fără a organiza vreo manifestare specifică pe pietonal. Nu-i pot opri pe ieşeni să participe la aceste evenimente, dar le spun că nu putem fi în grupuri mai mari de șase persoane. Nu vom accepta îmbulzeala, prin urmare fac apel la toți ieșenii să nu alcătuiască grupuri mari, să nu se înghesuie sau să creeze îmbulzeală, să poarte mască şi să înţeleagă că pietonalul va rămâne împodobit aşa până în 2021. Am trimis o scrisoare către ieşeni, în care am inserat şi versurile Imnului Naţional, prin care le rememorăm însemnătatea zilei de 1 Decembrie”, a afirmat primarul Mihai Chirica.

În contextul pregătirilor pentru întâmpinarea Sărbătorilor de Iarnă, Primăria Municipiului Iași va monta, în toate punctele de interes din oraş, 26 de brazi de Crăciun şi 240 de brazi în ghivece. Primarul a făcut referire și la iluminatul festiv, dar și la organizarea de târguri specifice.

„În privinţa iluminatului, nu există modificări importante. Aproximativ 1.500 de figurine prin care vom încerca să aducem atmosfera de sărbători în fiecare cartier din oraş. Nu vor fi organizate târguri, nu vor fi scene, nu vom avea grupuri de colindători. Dacă există cerere de la producătorii tradiționali, ne gândim ca, pe lângă cele de pe pietonal, să aducem câteva căsuțe în Piața Unirii, dar fără vânzare în interior și cu distanțarea de rigoare”, a mai spus acesta.

Sursa: Realitatea de Iasi