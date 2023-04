Vechile bănci din lemn vor fi înlocuite treptat cu altele din beton pe care vor fi scrise versurile lui Mihai Eminescu și ale altor poeți celebri. Fiecare bancă este personalizată în funcție de locul sau parcul unde va fi așezată.

“Conceptul asta de banca in forma de carte este raspandit suficient de mult am apreciat ca s-ar putea potrivi avand in vedere ca orasul nostru este un oras al culturii”, a declarat Laurentiu Ivan, directorul executiv al companiei de Servicii Publice Iași.

Câteva dintre acestea au fost deja montate în diferite părți ale orașului. Investiția este a municipalității și face parte dintr-un proiect amplu de modernizare a orașului.

“Sunt niste banci speciale cu versuri de la poeti celebri. Am inceput cu Mihai Eminescu, era si logic. Le vom pune pe zonele de parc, in special in toate cartierele din Iasi”, a spus Mihai Chirica primarul municipiului Iași.

Angajații de la compania de servicii Publice lucrează de câteva luni pentru a realiza băncile personalizate exact ca în marile capitale ale Europei.

“Sunt concepute de noi, la atelierul de confectii. S-a facut matrita cu greu, cu multa atentie”, Marius Albert Ghica șeful firmei de mobilier urban.

Potrivit companiei, 50 de bănci vor fi montate până la sfârșitul anului acesta.