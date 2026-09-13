O pistă de biciclete de 120.000 de euro din Iași se termină în șanț. Drumul e neasfaltat, iar găinile se plimbă pe investiția costisitoare

Publicat 13 sept. 2026, 17:35 Actualizat 13 sept. 2026, 17:36

În comuna Șcheia din județul Iași, o investiție de 120.000 de euro într-o pistă de biciclete ridică semne de întrebare în condițiile în care localitatea încă nu are apă, canalizare și drumuri asfaltate. Pista are 2,4 kilometri, a fost construită de-a lungul unui drum de pământ și, în anumite zone, se termină chiar în șanț.

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