Sursă: Costel „Tablă” Alexe, atitudine golănească la adresa unui jurnalist din Iași! Președintele CJ, scos din minți de întrebările acestora: „Cu creierul tău de gâscă, poți înțelege?”

Alexe jignește un jurnalist din Iași. Președintele CJ devine nervos când este întrebat de ce a fost nevoie să moară oameni ca să intervină pe drumul județean de la Bojila Președintele CJ Iași, Costel Alexe, are o atitudine golănească la adresa unui jurnalist din Iași. Acesta a fost scos din minți atunci când a fost întrebat care sunt motivele pentru care, deși se află la al doilea mandat în fruntea județului, nu a asfaltat drumul județean 282E, Mădârjac – Bojila, unde, în martie 2026, un bărbat și un nou-născut au murit din cauză că ambulanța s-a blocat în mocirlă. Comportamentul acestuia arată de fapt dezinteresul total față de oameni.

Costel Alexe are o atitudine golănească la adresa unui jurnalist din Iași

VIDEO - AICI

Totul s-a întâmplat vineri, 24 aprilie 2026, când președintele CJ, liberalul Costel Alexe, a fost abordat de Dan Coțcaru, un jurnalist din Iași. Acesta l-a întrebat pe Costel „Tablă” dacă îl mustră conștiința că nu a asfaltat drumul județean 282E, Mădârjac – Bojila, pentru că un bărbat și un nou-născut au murit după ce ambulanța a rămas blocată în glod. Indignat de insistența jurnalistului, Costel Alexe și-a schimbat atitudinea și a trecut la jigniri. Mai jos redăm dialogul dintre jurnalistul din Iași și președintele CJ, Costel Alexe.

Advertising

Jurnalist: „Nu vă mustră conștiința că la Bojila (n.r. – DJ 282E) au murit oameni din cauza faptului că CJ nu a făcut drumul?”.

Jurnalist: „Primarul de la Mădârjac vă acuză de lipsă de empatie.”

Costel Alexe: „Proiectul de la Bojila, ca toate celelalte drumuri județene, au fost depuse la CNI pe lista de drumuri cu calamitate și așteptăm de acolo răspunsul. Este o tragedie când se pierde o viață, oriunde se întâmplă”.

Jurnalist: „Am fost la Bojila și locuitorii de acolo vă acuză de discriminare pe linie politică (n.r. – primarul PSD, Dan Ghebuță – Mădârjac)”.

Costel Alexe: „Eu nu fac politică pe drumurile județene și nici în sănătate. Ți-am dat declarația. Coțcaru (jurnalistul agresat), care parte nu ai înțeles-o?”.

Jurnalist: „Păi nu e discriminare pe parte politică? De ce până acum nu s-a făcut drumul? Primarul PSD a depus de prin 2016”.

Costel Alexe: „Dacă a depus din 2016 atunci întreabă-l pe Maricel Popa și pe PSD”.

Costel Alexe: „Uăi Coțcaru ti-am răspuns”.ALEXE LOVESTE MANA JURNALISTULUI

Acesta este dialogul dintre Costel Alexe și jurnalistul din Iași.

Când i-au fost cerute explicații cu privire la lipsa sa de reacție, deși este la al doilea mandat în fruntea CJ, Alexe și-a schimbat atitudinea într-una golănească.

Jurnalist: „Dar, în mandatul dumneavoastră, primarul de la Mădârjac a depus acte și nu l-ați băgat în seamă. De ce?”

Costel Alexe: „Băi, dispari!”.

Jurnalist: „A trebuit să moară oameni? Atât timp cât ați fost la primul mandat, nu ați putut face ceva?”.

Costel Alexe: „Cu creierul tău de gâscă, poți înțelege că, dacă ai spus că a depus documentația din 2016, știi cine a fost președinte CJ în 2016?”.

Jurnalist: „Da, dar sunteți la al doilea mandat și, deci, ați intrat și dumneavoastră în contact cu documentația respectivă”.

Costel Alexe: „Nu s-au făcut documentațiile în mandatul meu”.

Jurnalist: „Nu sunteți civilizat că vorbiți urât cu mine. Este normal să răspundeți la întrebări.”

Jurnalist: „Sunteți la al doilea mandat. Ați aruncat niște piatră acolo (n.r. – DJ 282E). Considerați că e de ajuns pentru locuitorii de acolo?”.

Așa s-a încheiat dialogul dintre cei doi.

A trebuit să moară un bărbat și un nou-născut ca președintele CJ, Costel Alexe, să ceară intervenții de urgență pe DJ 282E

A trebuit ca un bărbat și un bebeluș să moară pentru ca președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, să solicite intervenții urgente pe drumul județean 282E, Mădârjac – Bojila. Deși primăria din comuna Mădârjac a făcut nenumărate solicitări la CJ și la DJADP, niciuna dintre instituții nu a luat în seamă pericolul la care i-a supus pe oamenii din comuna Mădârjac.

În dimineața zilei de 7 martie 2026, în jurul orei 01:20, Ana Maria Pal, o femeie din satul Bojila, comuna Mădârjac, a născut prematur un băiețel, iar din cauză că ambulanța a rămas blocată pe drumul județean, nou-născutul a murit. Un alt caz a fost pe data de 23 februarie 2026, când tot o ambulanță a rămas împotmolită în mocirla de pe drumul județean DJ 282E, în comuna Mădârjac, iar pacientul, un bărbat în vârstă de 53 de ani, a decedat.

Amintim aici că Alexe nu este la primul derapaj în ceea ce privește comportamentul său. La mijlocul lunii decembrie 2024, înainte de Crăciun, plenul Consiliului Județean s-a reunit în cadrul unei ședințe ordinare. Este important de știut că aceste întâlniri sunt publice atât pentru ieșeni, cât și pentru presă. Un jurnalist din Iași a fost amenințat de președintele Consiliului Județean Iași din cauza faptului că a îndrăznit să ceară explicații cu privire la motivele pentru care îi este îngrădit accesul în sala de ședințe. Totul a fost filmat chiar de jurnalistul din Iași.

Jurnalistul, către Costel Alexe: „Adică l-ai pus să blocheze ușa, să nu lase să intre lumea, să fotografieze la o ședință de Consiliu Județean publică?”.

Costel Alexe: „Îți f*t un cap în gură de nu te vezi!”.

Jurnalistul: „Da, bravo! Uite că am și filmat…”.

Costel Alexe: „Foarte bine! Ieși afară! Cine ești tu ca să fii tu presă? Ce vrei să filmezi?”.

Jurnalist: „Ți-am zis că vreau să fotografiez”.

Costel Alexe: „Coțcaru, ieși afară, ca să nu ții…. să nu îți interzic!”.

Jurnalist: „De ce?”.

Costel Alexe: „Ieși afară, că îți trimitem noi pozele”.

Aceasta a fost discuția de atunci dintre cei doi.

Costel Alexe se crede stăpân pe Consiliul Județean Iași

Se pare că președintele Consiliului Județean Iași crede că este stăpân pe instituția pe care o conduce. Acesta a devenit un fel de Iohannis: face ce vrea, când vrea și cum vrea, pentru că oricum nimeni nu îi face nimic. Inclusiv în PNL, surse din cadrul partidului au spus reporterilor BZI că Alexe a specificat de mai multe ori că nimeni, nicio instituție, nu îi poate face nimic.

Dictatura din PNL, sub sigla Alexe, este cunoscută. Majoritatea primarilor PNL vorbesc pe la colțuri că s-au săturat să stea sub papucul lui Costel Alexe. Se pare că în cadrul organizației politice se discută cu primarii și le sunt impuse firmele cu care aceștia să colaboreze, firme care cotizează la partid. Altfel cum se poate explica faptul că aceleași societăți agreate de PNL primesc contracte pe bandă rulantă și câștigă licitații peste licitații? Nu e dubios? Dar nicio instituție abilitată nu cere explicații privind un trafic de influență dovedit clar.

Cotidianul BZI a publicat nenumărate articole cu privire la contractele primite fără licitație de firmele agreate de PNL, însă nicio instituție nu s-a sesizat să facă verificări și să ceară explicații primarilor. Cum este posibil ca, într-o piață care se presupune a fi liberă, doar 2-3 firme au acces la toate contractele cu statul din județul Iași?

Aceasta este atitudinea golănească a lui Costel Alexe, pe care a avut-o față de un jurnalist din Iași pentru că cel din urmă i-a adresat mai multe întrebări incomode.