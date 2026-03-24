IAȘI: Cazuri de malarie, la 3 copii din aceeaşi familie

Potrivit ministrului Alexandru Rogobete, starea pacienţilor este stabilă.

Cazuri de malarie au fost confirmate la copii din aceeaşi familie, evaluaţi într-o unitate medicală din Iaşi.

Recent întorşi din Africa, doi dintre minori au fost diagnosticaţi prin analize de laborator, iar al treilea se află sub monitorizare, a anunţat ministrul Sănătăţii.

Cu toții au fost transferaţi la Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Matei Balş" pentru tratament şi monitorizarea evoluţiei bolii.

Direcţia de Sănătate Publică Iași a început o anchetă epidemiologică, anunță Radio România Actualități.

Medicii amintesc că malaria apare prin înţepătura unor ţânţari infectaţi şi nu se transmite de la om la om.