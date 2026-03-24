IAȘI: Cazuri de malarie, la 3 copii din aceeaşi familie
Cazuri de malarie au fost confirmate la copii din aceeaşi familie, evaluaţi într-o unitate medicală din Iaşi.
Recent întorşi din Africa, doi dintre minori au fost diagnosticaţi prin analize de laborator, iar al treilea se află sub monitorizare, a anunţat ministrul Sănătăţii.
Potrivit lui Alexandru Rogobete, starea pacienţilor este stabilă.
Cu toții au fost transferaţi la Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Matei Balş" pentru tratament şi monitorizarea evoluţiei bolii.
Direcţia de Sănătate Publică Iași a început o anchetă epidemiologică, anunță Radio România Actualități.
Medicii amintesc că malaria apare prin înţepătura unor ţânţari infectaţi şi nu se transmite de la om la om.
