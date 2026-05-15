Ilie Bolojan: „E nedrept ca cei care încearcă să repare problemele să fie acuzaţi acum”

Premierul interimar Ilie Bolojan a criticat politicile economice ale fostelor guverne și a afirmat că actualele probleme economice sunt rezultatul deficitelor acumulate în ultimii ani. În opinia sa, este incorect ca cei care încearcă acum să stabilizeze economia să fie acuzați pentru efectele măsurilor adoptate.

„Aceste date nu sunt o surpriză, ci sunt un efect al mai multor factori şi, aşa cum ştiţi, în toate intervenţiile din această perioadă nu am creat aşteptări care nu pot fi onorate.

Inflaţia este un rezultat cumulat al mai multor factori care înseamnă că, dacă ai deficite imense, deci arunci bani în piaţă, inevitabil vei crea o bază pentru inflaţie şi am plecat cu o inflaţie mare de anul trecut”, a declarat Ilie Bolojan după publicarea datelor Institutului Naţional de Statistică.

Premierul interimar a explicat că inflația a fost influențată și de alți factori, printre care liberalizarea prețurilor la energie, majorarea TVA cu două procente în 2025 și efectele conflictului din Iran asupra prețurilor la combustibil și îngrășăminte.

„Şi, în plus, vă rog să vă gândiţi la efectele liberalizării preţurilor la electricitate, la cele 2% în plus la taxa pe valoare adăugată din 2025, la care s-au adăugat efectele războiului din Iran, ceea ce a însemnat scumpiri de preţuri la pompe, la combustibil, de asemenea în zona de îngrăşăminte pentru agricultură, dar ele s-au reflectat şi în costuri de producţie şi în celelalte preţuri”, a mai spus Bolojan.

Șeful Executivului a precizat că rata anuală a inflației ar urma să scadă în perioada următoare, pe măsură ce lunile cu valori ridicate din anul trecut vor ieși din baza de calcul.

„Dacă nu vor interveni şi alte şocuri, în luna iulie ne vom duce către o inflaţie de 8%, iar în august vom coborî spre 6%”, a afirmat premierul interimar.