Advertising
Social· 2 min citire
Alertă în Iași! Intervenție de amploare după ce o femeie s-ar fi baricadat în locuință și ar fi amenințat că își pune capăt zilelor
Pompieri
Publicat21 iul. 2026, 16:37
SursăRealitatea.Net
Mobilizare impresionantă a echipajelor de intervenție în județul Iași, după un apel la 112 care anunța că o femeie s-a încuiat în locuință și amenință că se sinucide. La fața locului au fost trimiși pompieri, polițiști, cadre medicale și un negociator, iar intervenția s-a încheiat fără victime.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 16:08Halucinant. Cazul doctorului care folosea stimulatoare cardiace de la cadavre, clasat. Procurorii nu au identificat o legătură de cauzalitate
- 15:12Caravana România Suverană descinde în Piața Victoriei, MÂINE, la ora 09:00. Realitatea PLUS dă voce poporului român
- 14:34Fenomen îngrijorător în România. Mai mulți adolescenți susțin că au fost racolați pe stradă de secta„Dumnezeu Mama” -VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Iasi și pe Google News