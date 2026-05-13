Suspiciune de toxiinfecție alimentară la o nuntă din Iași: 14 persoane au ajuns la spital

Sursă: realitatea.net

Un posibil focar de toxiinfecție alimentară este investigat de DSP Iași după o nuntă desfășurată la sfârșitul săptămânii trecute, în urma căreia 14 persoane au fost internate, iar alte zeci prezintă simptome.

La eveniment ar fi participat mai multe persoane din sistemul de ordine publică, printre invitaţi aflându-se poliţişti, dar şi şefi ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Iaşi, potrivit publicației Ziarul Evenimentul.

Ce spun reprezentanții DSP Iași

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Iaşi a anunţat că a demarat o anchetă epidemiologică după apariţia unui posibil focar de toxiinfecţie alimentară în urma unei nunţi organizate la un hotel aflat la periferia Iaşiului.

Potrivit DSP Iaşi, până în prezent sunt internate 14 persoane la spitale din Iaşi şi din ţară.

„Cinci dintre acestea se află la Spitalul de Boli Infecţioase Iaşi, iar alte patru s-au prezentat în gardă. Mai sunt doi pacienţi internaţi la Râmnicu Sărat, doi la Spitalul Huşi şi o persoană la un spital din Braşov. De asemenea, mai sunt 33 de persoane simptomatice la domiciliu”, a spus Marius Voicescu, purtătorul de cuvânt al DSP Iaşi.

Cum se simt persoanele infectate

Autorităţile sanitare au precizat că în cadrul anchetei epidemiologice demarate au fost recoltate coproculturi, probe de sanitaţie, probe de apă şi probe din alimente, toate acestea fiind analizate în laboratorul DSP Iaşi.

„Starea generală a persoanelor afectate este bună, iar ancheta epidemiologică este în desfăşurare pentru stabilirea cauzei exacte a îmbolnăvirilor”, a mai spus reprezentantul instituției.