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Economie· 1 min citire
Sprijin financiar de pentru susţinerea producţiei de cartofi aprobat de Guvern
Guvernul României
Publicat20 aug. 2026, 17:01
Sursărealitatea.net
Fermierii vor putea beneficia şi în acest an de un sprijin de până la 300 de euro pentru fiecare hectar cultivat.
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