Politica· 1 min citire

Adevărul despre dezastrul energetic din România iese la suprafață! În această seară, de la ora 20:55, la Culisele Statului Paralel, cu Anca Alexandrescu

Realitatea de Iasi
Scris deRealitatea de Iasi
Publicat20 aug. 2026, 16:42
Actualizat20 aug. 2026, 16:47
SursăRealitatea PLUS

Cine a decis închiderea centralelor pe cărbune? Cine a lăsat România fără suficientă energie și cu prețuri care lovesc în fiecare român?

Iar în Marea Neagră sunt miliarde de euro!

Cine decide soarta gazelor românești? Cine câștigă și cine pierde?

Viorica Dăncilă vine în studio și vorbește despre presiunile și deciziile care au pus România în genunchi din punct de vedere energetic. Documente, acuzații și dezvăluiri despre o miză de miliarde!Cine a tras România în această criză?

Diseară, de la ora 20:55, la Culisele Statului Paralel, cu Anca Alexandrescu. Doar la Realitatea PLUS, televiziunea poporului!

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