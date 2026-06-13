Eugen Tomac și-a publicat programul de guvernare. Care este prioritatea ZERO a cabinetului său
Eugen Tomac
Cabinetul propus de Eugen Tomac plasează reorganizarea teritorială a țării înaintea oricărei alte măsuri economice sau sociale.
Considerată precondiția obligatorie pentru dezvoltarea României, reforma administrativ-teritorială (RAT) este asumată ca prioritate absolută în noul program de guvernare, având ca termen de implementare fereastra politică 2026-2028.
România a rămas singura țară din Uniunea Europeană care nu a realizat o reformă administrativă la standarde moderne, păstrând o structură învechită, cu peste 3.000 de localități (UAT-uri), dintre care sute nu își pot asigura nici măcar resursele minime pentru funcționarea serviciilor publice de bază.
Dispar localitățile fantomă. Regiunile primesc personalitate juridică
Noul executiv avertizează că decalajele economice dintre județe au explodat în ultimii ani, iar actualele opt regiuni de dezvoltare sunt doar niște „instrumente statistice” care nu pot atrage direct fonduri de la Bruxelles și nu pot derula investiții majore.
Reforma propusă de guvernul Tomac se va ghida după modelele de succes deja testate în Polonia, Cehia, Franța și Germania și va aduce trei schimbări radicale:
Praguri minime de viabilitate: Localitățile care nu se pot susține financiar sau nu au suficienți locuitori vor fi comasate sau reorganizate.
Regiuni cu putere deplină: Cele 8 regiuni actuale vor căpăta personalitate juridică, devenind motoare economice capabile să negocieze direct cu Uniunea Europeană.
Redistribuirea banilor: Competențele și resursele fiscale vor fi mutate mai aproape de cetățean, pentru a finanța direct școlile, spitalele și infrastructura locală.
De ce este RAT „Prioritatea Zero”?
Conform documentului programatic, nicio altă reformă nu poate funcționa fără această reașezare a hărții. Guvernul condiționează succesul celorlalte ministere de această reorganizare:
„Reforma administrativ-teritorială nu este o simplă linie de buget, ci precondiția ca România să mai poată atrage fonduri europene în exercițiul financiar următor. Fără autorități regionale reale, nu vom putea contracta proiecte mari. Sănătatea, educația și administrația au nevoie de un nivel intermediar real pentru a funcționa. De aceea, această reformă trece înaintea tuturor celorlalte capitole.”
Executivul consideră că perioada următoare este singurul moment realist în care clasa politică își poate asuma o reformă de o asemenea magnitudine, urmând ca noul Cod al Finanțelor Publice Locale să oblige noile structuri să își gestioneze singure bugetele multianuale, fără a mai depinde de mila banilor de la București.
PROGRAMUL COMPLET DE GUVERNARE LA EXECUTIVULUI TOMAC
Program de guvernare
Ediţia I, 202
PRINCIPIUL 7 + 3
Fiecare capitol este construit, ca regulă, pe 10 puncte: 7 măsuri pe termen scurt (orizont 12-18 luni) și 3 reforme structurale (orizont mandat și dincolo).
DIRECȚIE ȘI DEADLINE, NU INSTRUMENT
Programul numește direcția și orizontul; instrumentul revine ministerului coordonator. Excepție: cazurile în care un instrument specific este el însuși mesajul politic.
SURSE
Statistici și jaloane bazate pe INS, BNR, Eurostat, CE, OCDE și raportul de progres al Guvernului Bolojan la 5 iunie 2026.
CUPRINS
Prioritatea zero. Reforma administrativ-teritorială
Capitolul 1. Economie și mediul de afaceri
Capitolul 2. Finanțe publice
Capitolul 3. Energie
Capitolul 4. Transformare digitală
Capitolul 5. Infrastructură și transporturi
Capitolul 6. Educație și cercetare
Capitolul 7. Sănătate
Capitolul 8. Justiție și statul de drept
Capitolul 9. Administrație publică și descentralizare
Capitolul 10. Agricultură și dezvoltare rurală
Capitolul 11. Mediu și schimbări climatice
Capitolul 12. Muncă, familie și protecție socială
Capitolul 13. Cultură, tineret și sport
Capitolul 14. Afaceri interne
Capitolul 15. Apărare și securitate națională
Capitolul 16. Politică externă și afaceri europene
Capitolul 17. Fonduri europene și investiții strategice
Capitolul 18. Combaterea dezinformării şi rezilienţei sociale
Capitolul 19. Diaspora
Capitolul 20. Relația cu Republica Moldova
Capitolul 21. Societate civilă, minorități naționale și culte
PRIORITATEA ZERO
REFORMA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
REZUMAT
România este singura țară din UE care nu a realizat o reformă administrativ-teritorială la standarde europene. Reașezarea structurii teritoriale (regiuni funcționale cu personalitate juridică, praguri minime de viabilitate pentru unitățile administrativ-teritoriale, redistribuire de competențe și resurse fiscale) este condiția necesară pentru orice reformă sectorială durabilă – administrație, sănătate, educație, fonduri europene, dezvoltare locală.
CONTEXT
România are peste 3.000 de unități administrative, sute fără resursele minime pentru servicii publice de bază. Cele 8 regiuni de dezvoltare actuale sunt instrumente statistice fără personalitate juridică – nu pot reprezenta România direct la Bruxelles, nu pot concentra investiții la scară. Decalajele între județe au crescut între 2020 și 2025. Reformele realizate de Polonia 1998, Cehia, Franța (mille-feuille) și Germania oferă patru modele documentate. Fereastra politică 2026-2028 este singura realistă pentru pregătirea și asumarea unei reforme de această scară.
DE CE PRIORITATE ZERO
Reforma administrativ-teritorială nu este o linie de buget sau o măsură sectorială – este precondiția pentru ca celelalte capitole ale programului să funcționeze. Codul Finanțelor Publice Locale (capitolul Administrație publică) presupune UAT-uri cu capacitate de a gestiona bugete multianuale. Absorbția fondurilor europene 2028-2034 (capitolul Fonduri europene) presupune autorități regionale cu personalitate juridică, capabile să contracteze. Reforma sănătății (capitolul Sănătate) presupune un nivel intermediar real. De aici decizia politică: RAT trece înaintea tuturor capitolelor.
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