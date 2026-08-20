Fostul șef al ARR, Cristian Anton, trimis în judecată de DNA: Sute de candidați ar fi plătit pentru a trece examenele

Fostul director general al Autorității Rutiere Române, Cristian Anton, a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv de către procurorii DNA. Acesta este acuzat că a patronat o rețea de fraudare a examenelor pentru atestate profesionale în București, Arad și Mehedinți, din care intermediarii ar fi strâns aproape 200.000 de euro de la sute de candidați.
Fostul director general al Autorității Rutiere Române (ARR), Cristian Anton, a fost trimis în judecată de procurorii DNA, în stare de arest preventiv, fiind acuzat că a condus o rețea infracțională destinată fraudării examenelor pentru atestate profesionale de transport. În prezent, funcția de director general al instituției este deținută de Lucian Constantin Lambru.
Alături de fostul șef al ARR a fost trimis în judecată, tot în stare de arest, și omul de afaceri Radu Bogdan-Alexandru. Acuzațiile formulate împotriva lui Cristian Anton includ luare de mită în formă continuată, folosirea de informații nedestinate publicității și constituirea unui grup infracțional organizat.
Anatomia rețelei și mecanismul de fraudare
Anchetatorii susțin că gruparea a fost creată în a doua jumătate a anului 2024, implicând un administrator de firmă și deținătorul unui centru de formare profesională. Peste 256 de candidați ar fi plătit sume cuprinse între 500 și 1.600 de euro pentru a obține atestatele fără să susțină pe bune examenele.
Intermediarii sau persoane din anturajul rețelei intrau în sală și susțineau testele pe calculator în locul candidaților favorizați. La proba scrisă (studiul de caz), beneficiarii primeau foile gata rezolvate direct în timpul examenului.
După numirea sa în funcția de director general al ARR în noiembrie 2025, Cristian Anton ar fi numit în comisiile de examinare din țară persoane de încredere, care garantau promovarea celor care plăteau.
Harta șpăgilor: Sesiuni fraudate în București, Arad și Mehedinți
Din verificările financiare rezultă că partenerul său, Radu Bogdan-Alexandru, ar fi strâns peste 196.000 de euro de la candidați, din care și-a oprit un comision de peste 62.000 de euro, restul fiind direcționat către fostul șef ARR.
Sesiunile București și Arad (2025–2026): Anton ar fi încasat 81.000 de euro pentru a garanta reușita a cel puțin 149 de candidați. Doar pentru sesiunea din 1 martie 2026 de la Arad s-au achitat 14.000 de euro.
Sesiunile Mehedinți și București (februarie 2026): Fostul director a primit 34.000 de euro dintr-o tranșă de 54.800 de euro pentru favorizarea a încă 117 persoane. În martie 2026, acesta a acceptat promisiunea diferenței de 20.800 de euro.
Peste jumătate de milion de euro găsiți la percheziții
La domiciliul lui Cristian Anton, comisiile de anchetă au descoperit o adevărată avere în numerar: peste 523.000 de euro, 78.300 de lei și 8.300 de dolari, sume puse integral sub sechestru asigurător.
DNA a dispus confiscarea specială pentru 115.100 de euro (reprezentând obiectul mitei) și confiscarea extinsă pentru bunuri și fonduri de aproape 2 milioane de lei acumulate nejustificat de familia acestuia în perioada 2021–2026. Sechestru s-a aplicat și pe bunurile lui Radu Bogdan-Alexandru, fiind indisponibilizate sume în valută, un imobil și ceasuri de lux.
Dosarul a fost înaintat spre judecare Tribunalului București, procurorii cerând menținerea arestului preventiv, în timp ce ancheta continuă într-o cauză disjunsă pentru alte fapte conexe.