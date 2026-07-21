Halucinant. Cazul doctorului care folosea stimulatoare cardiace de la cadavre, clasat. Procurorii nu au identificat o legătură de cauzalitate

Publicat 21 iul. 2026, 16:08 Actualizat 21 iul. 2026, 16:09 Sursă Agerpres

Procurorii nu au identificat o legătură de cauzalitate între decesul unor pacienți și implanturile realizate de medicul Dan Tesloianu cu stimulatoare cardiace extrase de la cadavre, astfel încât a fost dispusă clasarea cauzei față de cardiolog în ceea ce privește săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și lovire sau alte violențe.

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