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Arestat după încălcarea repetată a ordinului de protecție emis în favoarea mamei sale
FOTO: Arhivă
Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că ar fi încălcat în repetate rânduri restricțiile impuse printr-un ordin de protecție emis în favoarea mamei sale.
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