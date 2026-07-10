România pierde populație în continuare. Decesele au fost de aproape două ori mai multe decât nașterile - cifre INS

Numărul nașterilor și cel al deceselor înregistrate în luna mai 2026 au scăzut atât față de luna precedentă, cât și față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Chiar și așa, sporul natural al populației s-a menținut negativ, în condițiile în care decesele au fost de 1,8 ori mai multe decât nașterile.
În luna mai 2026 au fost înregistrate certificatele de naștere pentru 10.444 de copii, cu 211 mai puțini decât în aprilie, ceea ce înseamnă o scădere de 2%. În același timp, au fost înregistrate 18.825 de decese, dintre care 9.734 în cazul bărbaților și 9.091 în cazul femeilor. Față de luna aprilie, numărul deceselor a fost mai mic cu 588, adică o scădere de 3%.
Sporul natural a rămas însă negativ în luna mai, cu un minus de 8.381 de persoane. Practic, numărul deceselor a fost mult mai mare decât cel al copiilor născuți-vii.
Cele mai multe decese, la persoanele de peste 80 de ani
Cele mai multe decese au fost înregistrate în rândul persoanelor vârstnice. În luna mai 2026, 42,1% din totalul deceselor, adică 7.925 de cazuri, au fost la persoane de 80 de ani și peste.
Alte 5.283 de decese, reprezentând 28,1% din total, au fost înregistrate la grupa de vârstă 70-79 de ani. La persoanele cu vârste între 60 și 69 de ani au fost raportate 3.025 de decese, adică 16,1% din total.
Cele mai puține decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 5-19 ani, unde au fost 41 de cazuri, 20-29 de ani, cu 65 de cazuri, și 0-4 ani, cu 72 de decese. În cazul copiilor mai mici de un an, în luna mai au fost înregistrate 51 de decese, cu 10 mai puține decât în aprilie.
Peste 9.200 de căsătorii într-o lună
Datele INS arată că, în luna mai 2026, la oficiile de stare civilă au fost înregistrate 9.218 căsătorii. În aceeași perioadă, numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive sau prin acordul soților, pe cale administrativă ori notarială, a fost de 2.055.
Nașterile, în scădere față de mai 2025
Comparativ cu luna mai 2025, numărul certificatelor de naștere pentru născuți-vii a fost mai mic cu 1.561, adică o scădere de 13%. Și numărul deceselor a scăzut față de aceeași lună a anului trecut, dar mult mai puțin: cu 331 de cazuri, respectiv 1,7%.
În cazul copiilor cu vârsta sub un an, numărul deceselor a fost cu 15 mai mic decât în mai 2025. Totuși, diferența dintre nașteri și decese a rămas una importantă. Sporul natural a fost negativ atât în mai 2026, când a ajuns la -8.381 de persoane, cât și în mai 2025, când fusese de -7.151 de persoane.
Decesele, aproape egal împărțite între urban și rural
În luna mai 2026, în mediul urban au fost înregistrate 9.334 de decese, dintre care 4.782 în cazul bărbaților și 4.552 în cazul femeilor. În mediul rural, numărul deceselor a fost ușor mai mare, de 9.491, dintre care 4.952 la bărbați și 4.539 la femei.