Social· 1 min citire

Un primar cere instanței să-i „repare” imaginea. A dat în judecată o comerciantă dintr-o piață

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Iasi
Scris de Realitatea de Iasi Publicat: 10 iul. 2026, 10:46

Primarul municipiului Pașcani, Marius Pintilie, a cerut în instanță repararea prejudiciului de imagine după ce proprietara unei tarabe din piața orașului l-a acuzat că ar fi bruscat-o și ar fi făcut un gest indecent.

Conflictul a început în iunie 2021, pe fondul evacuării mai multor comercianți pentru modernizarea pieței. Femeia, care risca să-și piardă principala sursă de venit, a mers în audiență la edil, iar discuția a devenit tensionată, potrivit ziaruldeiasi.ro

Ulterior, aceasta a declarat presei că primarul ar fi agresat-o. În fața judecătorilor însă, femeia a recunoscut că edilul nu o atinsese direct. Magistrații au stabilit că ea își turnase diluant pe haine și amenințase că își dă foc, iar primarul împinsese masa pentru a putea ieși din încăpere.

Instanța a considerat că acuzațiile au avut caracter calomnios și a obligat-o pe femeie să plătească daune morale simbolice de 10 lei, cheltuieli de judecată și să publice hotărârea într-un ziar local. Tribunalul a menținut sentința, însă femeia a formulat recurs, care va fi judecat de Curtea de Apel.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

primar Pascani

Urmărește știrile Realitatea de Iasi și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe