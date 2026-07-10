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Un primar cere instanței să-i „repare” imaginea. A dat în judecată o comerciantă dintr-o piață
FOTO: Arhivă
Primarul municipiului Pașcani, Marius Pintilie, a cerut în instanță repararea prejudiciului de imagine după ce proprietara unei tarabe din piața orașului l-a acuzat că ar fi bruscat-o și ar fi făcut un gest indecent.
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