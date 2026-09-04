Competențele dobândite de liceeni, insuficient corelate cu nevoile reale ale angajatorilor

Publicat 4 sept. 2026, 11:48 Sursă realitatea.net

Competenţele dobândite de elevi în învăţământul liceal sunt insuficient corelate cu nevoile reale ale angajatorilor, în condiţiile în care politicile curriculare sunt elaborate şi actualizate fără o integrare sistematică a cerinţelor pieţei muncii, relevă un audit al Curţii de Conturi.

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