Șofer condamnat după o cursă de 7 kilometri prin București. A lovit mașina Poliției și a rănit doi agenți

Un șofer de 34 de ani din Dragalina, județul Călărași, a fost condamnat la 12 ani și 6 luni de închisoare, după ce, în februarie 2023, a fugit de polițiști pe străzile Bucureștiului și a intrat cu mașina într-un echipaj al Poliției.
Doi agenți au fost răniți în urma impactului. Instanța a stabilit că bărbatul conducea sub influența alcoolului și a unei substanțe psihoactive și circula cu viteze ridicate. Sentința poate fi contestată.
Cursa prin București
Incidentul a avut loc în noaptea de februarie 2023. Potrivit anchetatorilor, primul echipaj de la Rutieră l-a observat pe bărbat în timp ce conducea haotic și cu viteză pe un bulevard din Sectorul 3.
Polițiștii au încercat să îl oprească, însă acesta nu ar fi respectat indicațiile agenților și și-ar fi continuat deplasarea. Cursa a continuat aproximativ șapte kilometri, până în zona Podului Colentina.
Potrivit motivării Tribunalului București, șoferul a avut o viteză medie de aproximativ 95 km/h și a trecut de șase ori pe culoarea roșie a semaforului. Procurorii au stabilit că urmărirea a durat mai mult de un sfert de oră.
Mașina Poliției, lovită în plin
La un moment dat, echipajul de Poliție care încerca să îl oprească a pătruns pe sensul pe care se deplasa șoferul. Cele două autoturisme s-au ciocnit violent.
Impactul a fost surprins de o cameră de supraveghere, iar cei doi agenți aflați în mașina Poliției au fost răniți.
Anchetatorii au stabilit ulterior că bărbatul se afla sub influența alcoolului și a unei substanțe psihoactive. În motivarea sentinței, judecătorul a reținut că acesta a condus noaptea, sub dubla influență, cu o viteză medie aproape dublă față de limita legală și a încălcat în mod repetat regulile de circulație.
Șoferul a negat acuzațiile
În timpul procesului, bărbatul a contestat acuzațiile și declarațiile martorilor și experților. El a susținut că, înaintea impactului, circula cu aproximativ 50-60 km/h și a negat consumul unei substanțe psihoactive. A mai spus că băuse doar câteva înghițituri de alcool.
Instanța nu a acceptat însă această versiune și l-a găsit vinovat pentru ultraj în forma tentativei de omor și pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și a substanțelor interzise.
Mașina va fi confiscată
Pe lângă pedeapsa de 12 ani și 6 luni de închisoare, instanța a dispus confiscarea autoturismului folosit la comiterea faptelor sau a contravalorii acestuia, estimată la aproximativ 3.000 de euro.
Șoferul trebuie să achite și peste 100.000 de euro daune morale celor doi agenți de Poliție care s-au constituit părți civile în proces.
Sentința Tribunalului București nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel București. Bărbatul nu a oferit un punct de vedere după pronunțarea deciziei, iar avocatul său a refuzat să comenteze sentința.