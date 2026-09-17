Și-a refuzat vecinul, iar acesta a început să o urmărească. Femeie de 67 de ani, hărțuită luni de zile în Dolj

O femeie de 67 de ani din comuna Cetate, județul Dolj, a ajuns să ceară ajutorul poliției după ce ar fi fost urmărită și contactată în mod repetat de un vecin de 68 de ani.
Potrivit anchetatorilor, comportamentul bărbatului ar fi început în luna iunie, după ce acesta i-ar fi propus femeii să aibă o relație, iar ea l-ar fi refuzat. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat procurorilor cu propunere pentru o măsură preventivă.
Femeia a cerut ajutorul poliției
Sesizarea a fost făcută pe 16 septembrie, la Secția 9 Poliție Rurală Cetate. Femeia le-a spus polițiștilor că vecinul ar fi urmărit-o și ar fi încercat să o contacteze în mod constant.
Din verificările efectuate până acum, anchetatorii susțin că aceste acțiuni s-ar fi repetat din iunie 2026 până în prezent și i-ar fi provocat femeii o stare de teamă, afectându-i desfășurarea normală a vieții de zi cu zi.
Femeia se mutase recent în localitatea Cetate pentru a avea grijă de tatăl său. Potrivit informațiilor prezentate de polițiști, bărbatul locuia în apropiere și venea inițial la gospodărie pentru a ajuta la diferite lucrări.
Ar fi urmărit-o și ar fi așteptat-o în apropierea casei
Potrivit relatării prezentate de poliție, după ce ar fi fost refuzat, bărbatul ar fi început să o urmărească aproape permanent. Acesta ar fi stat perioade îndelungate în apropierea locuinței, ar fi strigat la poartă și ar fi mers după femeie atunci când aceasta ieșea din casă.
Comportamentul reclamat de victimă a determinat-o să depună plângere. Anchetatorii au strâns probe în urma sesizării, iar bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de hărțuire.
Bărbatul urmează să fie prezentat procurorilor
Suspectul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Dolj. În cursul zilei de 17 septembrie, acesta urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat, cu propunere pentru luarea unei măsuri preventive.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și documentarea faptelor reclamate. Până la finalizarea anchetei și a eventualului proces, acuzațiile formulate împotriva bărbatului reprezintă aspecte investigate de autorități.