Escrocherie prin metoda „Accidentul” în Argeș. O bătrână a predat 41.000 de euro unui necunoscut

Suspectul care ar fi mers ulterior la locuința femeii pentru a ridica banii a fost identificat și reținut pentru 24 de ore.
O femeie de 90 de ani din comuna Izvoru, județul Argeș, a rămas fără 41.000 de euro după ce a fost sunată de un bărbat care s-ar fi prezentat drept medicul curant al fiicei sale.
Bătrâna, sunată pe telefonul fix
Incidentul a avut loc pe 3 august 2026. Femeia a primit un apel pe telefonul fix de la o persoană care ar fi pretins că este medicul fiicei sale și care i-ar fi spus că aceasta are nevoie urgentă de bani pentru achiziționarea unor aparate medicale.
Sub acest pretext, femeia a fost convinsă să pregătească banii pe care fiica sa îi lăsase la domiciliu. În aceeași seară, în jurul orei 20:00, un bărbat s-a prezentat la locuința femeii și a primit suma de 41.000 de euro.
Suspectul a fost identificat
Polițiștii au continuat cercetările în dosarul de înșelăciune și au identificat persoana care ar fi ridicat banii. Este vorba despre un bărbat de 32 de ani, din comuna Valu lui Traian, județul Constanța.
Pe 8 septembrie, acesta a fost depistat cu sprijinul polițiștilor din Constanța și dus la audieri în baza unui mandat de aducere. După administrarea probelor, polițiștii au dispus reținerea sa pentru 24 de ore.
Ce se întâmplă cu bărbatul reținut
Suspectul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Costești, cu propunere de dispunere a unei măsuri preventive.
Ancheta continuă sub coordonarea procurorului de caz pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta.
Cazul readuce în atenție metoda „Accidentul”, prin care victimele sunt contactate telefonic de persoane care pretind că sunt medici, polițiști sau avocați și le cer bani pentru presupuse situații urgente. Poliția recomandă verificarea informațiilor înainte de predarea oricărei sume de bani unor necunoscuți.