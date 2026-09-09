Putin și Trump au vorbit o oră la telefon. Ce i-a transmis liderul rus despre războiul din Ucraina

Vladimir Putin și Donald Trump au discutat timp de o oră despre războiul din Ucraina și despre posibilitatea reluării negocierilor de pace.
Kremlinul susține că discuția a fost „constructivă și foarte sinceră”, iar liderii au convenit să păstreze legătura și să continue dialogul diplomatic.
Ce i-a transmis Putin lui Trump
Potrivit consilierului prezidențial rus Iuri Ușakov, Vladimir Putin i-a prezentat lui Donald Trump propria evaluare a situației de pe front și i-a explicat ce ar putea face Statele Unite pentru a contribui la încheierea rapidă a conflictului.
Putin a insistat, de asemenea, că Rusia nu are „niciun plan agresiv” în ceea ce privește Europa. Declarația vine în contextul în care statele europene acuză Moscova de acțiuni de destabilizare și își consolidează măsurile de apărare.
Trump vrea încheierea rapidă a războiului
Donald Trump ar fi transmis clar că dorește ca războiul să se încheie cât mai repede. Potrivit Kremlinului, președintele american consideră că un acord ar deschide calea pentru reluarea relațiilor dintre Washington și Moscova, inclusiv în domeniul economic și comercial.
„Donald Trump este hotărât să vadă un rezultat în timpul președinției sale. Vladimir Vladimirovici Putin susține această abordare”, a declarat Ușakov.
Discuția a avut loc după vizita la Moscova și Kiev a emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner. Cei doi au încercat să găsească o cale pentru relansarea negocierilor dintre Rusia și Ucraina, iar rezultatele deplasărilor au fost evaluate pozitiv de Putin și Trump.
Schimbul de prizonieri, pe agenda discuțiilor
Cei doi lideri au discutat și despre continuarea schimburilor de prizonieri, o temă care a rămas una dintre puținele zone în care Moscova și Washingtonul au reușit să mențină cooperarea.
Putin și Trump au convenit să rămână în contact și să discute din nou la telefon atunci când situația o va impune. Kremlinul afirmă că există în continuare voință politică pentru reluarea negocierilor, însă Rusia și Ucraina sunt încă departe de un acord privind condițiile încheierii războiului.