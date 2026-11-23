Un incendiu a afectat un spațiu comercial cu suprafață de 20 de metri pătrați în cadrul Complexului Comercial Phoenix din Iași. Echipajele ISU au intervenit și au localizat focarele, împiedicând extinderea incendiului la restul clădirii.
Alarma a fost semnalată printr-un apel la numărul unic de urgență 112, conform informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași. La fața locului au fost direcționate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru transportul apei, o autospecială pentru intervenții și salvări de la înălțime, precum și un echipaj de prim ajutor calificat.
La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta într-un magazin dedicat comercializării produselor din mase plastice. Spațiul afectat are o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați, în timp ce întregul complex comercial se extinde pe o suprafață totală de circa 5.000 de metri pătrați.
Intervenția rapidă a permis localizarea incendiului și prevenirea propagării flăcărilor către celelalte spații comerciale din incintă. Echipajele continuă acțiunile pentru stingerea completă a focarelor, verificarea zonelor pentru eventuale surse ascunse de căldură și înlăturarea efectelor negative ale evenimentului.