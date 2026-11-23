Publicat 23 nov. 2026, 08:45 Sursă Ziua de Constanța

Un incendiu a afectat un spațiu comercial cu suprafață de 20 de metri pătrați în cadrul Complexului Comercial Phoenix din Iași. Echipajele ISU au intervenit și au localizat focarele, împiedicând extinderea incendiului la restul clădirii.

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