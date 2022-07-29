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Sport· 1 min citire
Luptătorul SAS Iași se întoarce acasă cu o medalie de aur și două de bronz de la Jocurile Mondiale ale Polițiștilor și Pompierilor
Luptătorul SAS Iași se întoarce acasă cu o medalie de aur și două de bronz de la Jocurile Mondiale ale Polițiștilor și Pompierilor
Luptătorul S.A.S. Iaşi, Aurel Ciubotariu, a urcat pe podium, la toate cele trei probe la care a participat la competiţia din Olanda.
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