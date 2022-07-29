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Luptătorul SAS Iași se întoarce acasă cu o medalie de aur și două de bronz de la Jocurile Mondiale ale Polițiștilor și Pompierilor

Luptătorul SAS Iași se întoarce acasă cu o medalie de aur și două de bronz de la Jocurile Mondiale ale Polițiștilor și Pompierilor

Luptătorul SAS Iași se întoarce acasă cu o medalie de aur și două de bronz de la Jocurile Mondiale ale Polițiștilor și Pompierilor

Scris de Monica Ghinet Publicat: 29 iul. 2022, 10:03

Luptătorul S.A.S. Iaşi, Aurel Ciubotariu, a urcat pe podium, la toate cele trei probe la care a participat la competiţia din Olanda.

Luptătorul S.A.S. Iaşi, Aurel Ciubotariu, a urcat pe podium, la toate cele trei probe la care a participat la competiţia din Olanda.

•    Medalia de aur la karate, proba kumite pe echipe;
•    Medalia de bronz la karate, proba kumite individual, categori 85 kg;
•    Medalia de bronz la karate, proba kata pe echipe.

În perioada 21-31 iulie a.c., la Rotterdam în Olanda se desfăşoară Jocurile Mondiale ale Poliţiştilor şi Pompierilor WORLD POLICE AND FIRE GAMES, unde a participat luptătorul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Iaşi.

La această competiţie participă peste 10.000 de sportivi  din aproximativ 70 de ţări.

Medalii au mai obținut alți doi sportivi români.

Tampeanu Mihai - angajat al IPJ Galati - medalie de aur la kumite echipe, medalie de argint la kumite individual, medalie de bronz la kata individual si medalie de bronz la kata echipeButură Alex - angajat al IPJ Galati - medalie de aur la kumite echipe si medalie de bronz la kata echipe.

Sursa: Realitatea de Iasi

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