1 Mai în Bulgaria: taxe, reguli și lucruri de verificat înainte de drum

29 apr. 2026, 08:33
Bulgaria

Articol scris de Ionuț Nichita

Dacă plănuiești o escapadă de 1 Mai pe litoralul bulgăresc, e bine să știi din timp costurile și regulile de circulație, ca să eviți surprizele neplăcute.

Taxa pentru Podul Giurgiu–Ruse
Traversarea peste Dunăre, pe la Podul Giurgiu–Ruse, costă în prezent 2 euro, taxă care se plătește la ieșirea din Bulgaria.
Ai două variante:

  • numerar, direct la punctul de trecere

  • online, prin platformele oficiale (recomandat ca să eviți cozile)

Vinieta – obligatorie în Bulgaria
După ce intri în Bulgaria, trebuie să ai vinietă pentru drumurile naționale.
Poți:

  • să o cumperi online înainte de plecare

  • sau de la punctele autorizate din apropierea frontierei

Fără vinietă, amenzile sunt consistente, iar controalele sunt frecvente.

Sfaturi utile pentru drum

  • Verifică actele mașinii și ale pasagerilor (CI/pașaport, permis, talon, asigurare)

  • Asigură-te că ai asigurare RCA valabilă internațional

  • Ia în calcul posibile aglomerații la vamă, mai ales în minivacanță

  • Verifică starea mașinii înainte de plecare (anvelope, frâne, lichide)

Un pic de pregătire înainte de drum te poate scuti de întârzieri și costuri inutile, mai ales într-o perioadă aglomerată cum este începutul lunii mai.

