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Adrian Axinia (europarlamentar AUR/ECR): „Digitalizăm certificatele de înmatriculare, simplificăm regulile europene și armonizăm datele din registrele naționale ale statelor UE”
Adrian Axinia (europarlamentar AUR/ECR)
Publicat10 apr. 2026, 12:45
Actualizat1 mai 2026, 08:47
Comisia pentru transport și turism (TRAN) a dat undă verde, miercuri, 8 aprilie, noilor reguli europene privind digitalizarea documentelor de înmatriculare a vehiculelor și armonizarea datelor în registrele naționale, un dosar negociat din partea Grupului ECR de eurodeputatul AUR, Adrian Axinia.
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