Explozie puternică în Portul Constanța. O dronă marină ar fi fost detonată - FOTO/VIDEO

O explozie puternică a avut loc în Portul Constanța, în zona Danei 78, unde, în cursul dimineții, s-a găsit o dronă marină care ar fi fost descoperită în apropierea sediului Agenției de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Potrivit presei locale, dispozitivul suspect ar fi fost detonat controlat.

UPDATE – Drona navală ar fi avut o încărcătură de 500 de kilograme de TNT, potrivit surselor Realitatea Plus. Aceleași surse indică faptul că ambarcațiunea s-ar fi îndreptat spre terminalele Oil Terminal și nu este clar dacă avea un traseu prestabilit sau a fost deviată.

Autoritățile române ar fi luat legătura cu cele ucrainene și ar fi fost informate că drona ar putea exploda.

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Autoritățile competente s-au sesizat, iar în momentul în care s-a constatat că drona putea exploda, aceasta a fost evacuată. Nu există informații despre victime, însă situația este în dinamică.

A fost activat Planul Roșu: opt autospeciale de stingere, 80 de cadre, zece ambulanțe de prim ajutor și două ambulanțe pentru victime multiple au fost mobilizate.

S-a dat ordin elicopterului SMURD să survoleze zona de coastă, iar elicopterul Black Hawk de la Tulcea a fost trimis în sprijin. Există posibilitatea să fie identificate și alte drone, motiv pentru care au fost emise mesaje RO-Alert și am evacuat, PREVENTIV, populația.

În acest considerent că ar fi posibil să existe și alte drone, s-a procedat la emiterea unor mesaje RoAlert care au fost emise recent, Constanța și Tulcea pentru evitarea zonei de coastă pe o distanță de 1 km și evacuare pe toată zona de coastă, până ne asigurăm că nu există riscul unei alte explozii sau unei alte.





UPDATE 11:15 - MApN a confimat că drona s-a autodetonat, în jurul orei 10.30, fără a produce victime.

Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, obiectul fiind, la acea oră, în curs de evaluare și de punere în siguranță.

Drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina.

UPDATE 11:05 - La ora 10:29 a fost activat Planul Roșu , iar în zonă au fost mobilizate patru echipaje SMURD, inclusiv o autospecială pentru transportul victimelor multiple și două ambulanțe. Nu sunt raportate victime. Surse din teren afirmă că dispozitivul ar fi intrat în modul de autodistrugere și ar fi explodat singur.

UPDATE 10:50 - A fost activat planul roșu de intevenție în Portul Constanța, în urma exploziei dronei marine

Potrivit primelor informații, explozia NU a fost controlată și s-ar fi produs în apropierea portului militar Constanța. Se pare că nu ar exista victime.



Autoritățile au decis evacuarea zonei din Portul Constanța în care a fost găsit dispozitivul suspect, iar la fața locului sunt specialiști din cadrul SRI, jandarmi, polițiști și polițiști de frontieră.



Toți angajații din zona în care a fost găsită drona au fost anunțați să părăsească zona, iar accesul între Poarta 1 până la Dana 0 a portului a fost interzis.

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Incidentul vine la doar o săptămână după ce o altă dronă a lovit etajul superior al unui bloc din Galați, provocând panică în rândul locatarilor și declanșând o anchetă amplă a structurilor de securitate.