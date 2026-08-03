Actualitate· 1 min citire

Gianni Infantino pierde primul sprijin înaintea alegerilor FIFA. Șansele să fie reales scad considerabil

Gianni Infantino

Gianni Infantino

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 3 aug. 2026, 15:21

Gianni Infantino a primit prima lovitură importantă înaintea alegerilor pentru președinția FIFA, programate pe 17 martie 2027, la Rabat. Deși este în continuare singurul candidat anunțat oficial, președintele forului mondial începe să piardă susținerea unor federații importante.

Federația de Fotbal din Țara Galilor a anunțat că își retrage sprijinul pentru candidatura lui Infantino la un nou mandat, invocând o serie de nemulțumiri legate de modul în care acesta conduce FIFA.

Într-un mesaj transmis către FIFA, oficialii galezi au precizat că nu mai au încredere în actualul președinte, criticând deciziile luate în ultimii ani. „Confirmăm retragerea sprijinului pentru candidatura domnului Gianni Infantino la funcția de președinte FIFA pentru mandatul 2027-2031.

Eșecul de a pune interesele fotbalului pe primul loc este un lucru pe care nu îl putem accepta. Problemele recente legate de guvernanță, conducere, valori, comunicare și judecată au dus la pierderea încrederii noastre în actualul președinte”, au transmis reprezentanții Federației din Țara Galilor, potrivit Sky News.

Decizia vine după ce Infantino a renunțat la controversatul plan privind atragerea investitorilor privați în administrarea Cupei Mondiale, proiect care a stârnit numeroase critici și opoziție în rândul federațiilor membre.

Chiar dacă, în acest moment, nu are un contracandidat oficial, retragerea sprijinului din partea Țării Galilor ar putea reprezenta începutul unei opoziții mai ample înaintea alegerilor de anul viitor.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

gianni infantinofifa

Urmărește știrile Realitatea de Iasi și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe