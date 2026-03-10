Pensionar de 81 de ani din Iași, obligat să plătească impozit un an întreg pentru o mașină pe care a scos-o din evidența fiscală în martie

Un pensionar din Iași, în vârstă de 81 de ani, spune că a fost obligat să plătească impozitul pe tot anul pentru o mașină pe care a casat-o încă din luna martie. Bărbatul spune că situația nu este corectă, fiindcă autoturismul nu mai există de la începutul primăverii.

Mihai C., pensionarul implicat în această situație, povestește că pe 3 martie 2026 a mers la Primăria Iași pentru a scoate autoturismul din evidența fiscală. Pentru că nu mai poate conduce, acesta a decis să predea mașina la dezmembrări și a primit un certificat care confirmă că vehiculul urmează să fie distrus.

Bătaie de joc la adresa unui pensionar din Iași

Cu documentele în mână, bărbatul s-a prezentat la ghișeu pentru a anunța că nu mai deține autoturismul. Acolo însă a aflat că trebuie să plătească impozitul pentru întregul an înainte ca mașina să fie scoasă din evidență.

„Am avut o mașină veche. Eu am 81 de ani și nu o mai puteam folosi. Nu mai pot să conduc și am predat-o la dezmembrări, și mi-au dat un certificat că mașina va fi distrusă. Cu hârtiile acestea, m-am dus la Primăria Iași să scot mașina din evidență, să nu mai plătesc impozit la ea. La ghișeu, mi s-a spus că nu mi-o scoate din evidența fiscală până nu achit impozitul pe tot anul. Deci actul acesta de distrugere este cu data de 3 martie 2026. Atunci când am auzit, i-am spus doamnei de la ghișeu: «Dacă din data de 3 martie 2026 mașina nu mai există, nu o mai am, cum să mă impozitați încă 9 luni când ea nu mai există?». Și mi-a spus că așa prevede legea”, a declarat pensionarul în vârstă de 81 de ani pentru presa locală.

În final, pentru a putea scoate mașina din evidența fiscală, pensionarul a fost nevoit să achite impozitul integral.

„Eu am plătit ca să pot să o scot, dar nu mi se pare normal așa și nici corect. Am plătit 150 de lei. Pe mine m-a deranjat atitudinea, situația. Eu cred că felul acesta de a gândi al celor care au făcut legea asta nu este bun. Dar dacă eu mor în martie, familia mea primește pensia mea pe tot anul? Ei de ce să mă impoziteze pe tot anul? Eu nu vreau să mai pățească și alții ce am pățit eu. Cu siguranță mai sunt situații și oamenii au fost nevoiți să plătească deși nu mai aveau mașina. Eu am o pensie de 1.500 de lei”, a precizat Mihai C., pensionarul în vârstă de 81 de ani.

Ce spune Mihai Chirica

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, spune însă că situația este prevăzută de lege. Potrivit acestuia, Codul fiscal stabilește că impozitul pe mijloacele de transport se datorează pentru întregul an dacă vehiculul se afla în proprietatea persoanei la data de 31 decembrie a anului anterior.

„Art. 471 alin. 1 din Codul fiscal spune că: «Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deține dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior», iar alin. 4 spune că, în cazul radierii, «Începând cu data de 1 ianuarie a anului următor radierii, proprietarul încetează să datoreze impozitul aferent mijlocului de transport»”, a declarat edilul Iașului, Mihai Chirica.

Cu toate acestea, pensionarul ieșean spune că situația este nedreaptă, fiindcă a fost nevoit să plătească impozit pentru restul anului, deși autoturismul a fost casat încă din martie 2026.