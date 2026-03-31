Prețul pentru îngrășământ s-a dublat. Alimentele vor deveni mult mai scumpe
Prețul pentru îngrășământ s-a dublat
Lovitură dură pentru fermierii din România! Prețul îngrășământului s-a dublat ca urmare a războiului din Iran, așa că alimentele vor fi mai scumpe, indiferent dacă sunt produse la noi sau importate. Îngrășământul importat de fermierii români și folosit în agricultură a ajuns de la 1.300 de lei, la peste 3 mii de lei pe tonă, potrivit Realitatea PLUS.
Războiul din Iran şi blocajele din zona Golfului Persic, inclusiv strâmtoarea Ormuz, au adus la scumpirea bruscă a îngrăşămintelor esenţiale pentru agricultură. Preţul ureei a crescut rapid de la aproximativ 300 la aproape 700 de dolari pe tonă, iar până la 30% din aprovizionarea globală este afectată.
Prețul pentru îngrășământ s-a dublat
Cum o mare parte din producţia agricolă depinde de aceste substanţe, fermierii din Europa, inclusiv cei din România, se confruntă cu costuri mult mai mari, chiar la începutul sezonului agricol.
Această creştere pune presiune directă pe producători, care trebuie să suporte şi alte situaţii. În ambele cazuri, efectul final va fi creşterea preţurilor alimentare pentru consumatori, astfel legumele şi produsele din supermarket sau o piaţă vor deveni mai scumpe, indiferent dacă sunt produse local sau importate.
