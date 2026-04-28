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Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „România, în plină criză economică, dar Guvernul Bolojan invocă stabilitatea pentru a rămâne la putere”
Petrișor Peiu
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, demontează teza apărătorilor guvernului Bolojan și arată că România este deja în plină criză economică, cu cele mai mari dezechilibre din UE, de la inflație și deficit bugetar până la scădere economică și consum în recul. Parlamentarul atrage atenția că invocarea unor „consecințe economice” pentru schimbarea guvernului este o diversiune care ignoră realitatea.
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