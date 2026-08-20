Avertisment dur transmis de pacienți lui Ilie Bolojan: Tratamentele din hârtii nu salvează vieți

Publicat 20 aug. 2026, 21:28 Sursă Realitatea.Net

Asociațiile de pacienți îi solicită premierului interimar Ilie Bolojan reevaluarea politicilor de decontare a medicamentelor, acuzând că deciziile bazate exclusiv pe reducere de costuri ignoră criza reală din farmacii. Fără alternative echivalente și disponibile efectiv pe piață, mii de pacienți riscă să rămână fără tratament.

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