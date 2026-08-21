Amenzi de peste trei milioane de lei, date de Protecţia Consumatorilor în ultima săptămână

Activitatea a 30 de operatori economici, oprită temporar. Au fost găsite jucării periculoase, bloc alimentar murdar, alimente expirate, spaţii de agrement cu probleme
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de peste trei milioane de lei, în urma controalelor făcute în ultima săptămână, fiind găsite la vânzare jucării periculoase, bloc alimentar murdar, alimente expirate, spaţii de agrement întreţinute necorespunzător, cu absenţa unor părţi componente şi a elementelor de siguranţă, produse de origine vegetală cu depuneri de mucegai.
Reprezentanţii ANPC au făcut, în perioada 17-21 august, mai multe acţiuni de control, la nivel naţional, vizând diverse domenii, de la controale în sectorul alimentar şi al alimentaţiei publice până la acţiuni de amploare la un centru logistic din Bucureşti.
În urma controalelor, au fost date 756 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 3,2 milioane de lei, şi 526 de avertismente. Valoarea totală a produselor verificate a depăşit 2,2 milioane de lei şi au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme de peste 300.000 de lei.
De asemenea, activitatea a peste 30 de operatori economici a fost oprită temporar, până la remedierea deficienţelor.
Principalele neconformităţi constatate au fost comercializarea unor jucării periculoase, notificate la nivel european prin sistemul Safety Gate (slime, lasere, squishy), punerea pe piaţă a unor jucării cu deficienţe grave de informare, în special privind identificarea persoanei responsabile de introducerea acestora pe piaţă, comercializarea unor jucării care nu conţin menţiuni obligatorii referitoare la siguranţa utilizării, prezentând risc pentru sănătatea şi securitatea consumatorilor, jucării cu elemente rigide sau contondente, susceptibile de a provoca loviri accidentale; jucării care conţin substanţe cu potenţial alergen şi care pot genera reacţii de sensibilizare.
De asemenea, au mai fost găsite jucării antistres, care, în urma exercitării presiunii, pot prezenta deteriorări, cu posibilitatea scurgerii lichidului din interior, jucării fără marcajul CE, care dovedeşte conformitatea produsului cu normele de siguranţă ale UE, deficienţe de informare, precum absenţa traducerilor în limba română a informaţiilor existente pe ambalajul jucăriilor.
Alte probleme constatate au fost întreţinerea necorespunzătoare a blocului alimentar, cu acumulări grosiere de impurităţi, depuneri de grăsime şi reziduuri alimentare, nerespectarea condiţiilor şi a temperaturilor de depozitare pentru carne, sosuri şi băuturi, produse alimentare cu data-limită de consum depăşită, agregate frigorifice cu elemente de etanşare depreciate, componente lipsă şi depuneri grosiere de gheaţă şi impurităţi, utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, prezentând acumulări de rugină, resturi alimentare şi depuneri grosiere de arsură.
Echipele de control au mai descoperit produse de origine vegetală depreciate calitativ, prezentând depuneri de mucegai, urme de lovire şi strivire, produse alimentare fără elemente de identificare şi caracterizare, necesare asigurării trasabilităţii, întreţinerea necorespunzătoare a spaţiilor de agrement, evidenţiată prin lipsa unor părţi componente şi a elementelor de siguranţă, precum şi prin existenţa unor elemente metalice care pot prezenta risc de accidentare pentru utilizatori.