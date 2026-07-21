Tânăr de 18 ani, salvat după ce a căzut într-un puț de 20 de metri în Iași. Victima a ajuns la spital cu multiple fracturi

Publicat 21 iul. 2026, 22:06 Actualizat 21 iul. 2026, 22:14 Sursă Realitatea.Net

Un tânăr de 18 ani a fost salvat de pompieri după ce a căzut într-un puț adânc de aproximativ 20 de metri, în județul Iași. Victima a fost transportată de urgență la spital cu suspiciuni de fracturi costale.

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