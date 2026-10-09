Cristina Trăilă, chemată din nou la DNA Iași, riscă să devină inculpată în dosarul Fănel Bogos

Publicat 9 oct. 2026, 11:16 Sursă digi24

Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului, va fi chemată din nou la sediul DNA Iași. Potrivit unor surse citate de Digi24, procurorii ar putea comunica înfățișării calitatea de inculpat.

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