Cristina Trăilă, chemată din nou la DNA Iași, riscă să devină inculpată în dosarul Fănel Bogos

Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului, va fi chemată din nou la sediul DNA Iași. Potrivit unor surse citate de Digi24, procurorii ar putea comunica înfățișării calitatea de inculpat.
Fosta secretar general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, este așteptată la sediul DNA Iași pentru noi proceduri. Este a treia oară într-o perioadă de o lună și jumătate când ajunge în fața procurorilor anticorupție.
Potrivit unor surse citate de Digi24, vizita nu ar viza o audiere, ci comunicarea unei noi calități procesuale. Cristina Trăilă ar fi urmat să treacă din statutul de suspect în cel de inculpat, deschizând calea pentru trimiterea dosarului în judecată.
Acuzații și contextul investigației
Cristina Trăilă este acuzată de complicitate la folosirea influenței cu scopul de a obține foloase necuvenite pentru sine sau pentru alții. Ancheta DNA susține că aceasta ar fi sprijinit demersurile lui Mihai Barbu, fost președinte al PNL Vaslui, care îl susținea pe omul de afaceri Fănel Bogos.
Obiectivul acțiunilor era schimbarea din funcție a șeful DSV Vaslui, prin exercitarea unor presiuni asupra directorului ANSVSA. Mihai Barbu este cercetat în acest dosar pentru trafic de influență.
Cristina Trăilă a negat toate acuzațiile. La ultima audiere, desfășurată în urmă cu trei săptămâni, a dat o declarație care a durat cinci ore, la solicitarea sa. A precizat că nu a avut nicio implicare și că nu a făcut presiuni pentru schimbarea din funcție a unui șef de instituție din Vaslui.
Alte chemări în dosar
Chemarea DNA a fost emisă la o zi după ce europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a depus declarații la sediul instituției, în calitate de martor. Acesta a relatat despre o discuție pe care ar fi avut-o cu șeful DSV Vaslui.
Săptămâna trecută, premierul Ilie Bolojan a fost citat pentru a explica întâlnirea pe care a avut-o cu Fănel Bogos. Potrivit procurorilor, această întâlnire a fost aranjată de Mihai Barbu, iar Cristina Trăilă ar fi oferit sprijin logistic pentru organizarea ei.