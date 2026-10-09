Cristina Trăilă, din nou la DNA Iași în dosarul Fănel Bogos. Procurorii ar putea să o pună sub acuzare

Fostul secretar general adjunct al Guvernului este cercetat într-un dosar privind presupuse intervenții pentru favorizarea afacerilor lui Fănel Bogos.
Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului, s-a prezentat vineri la sediul DNA Iași, însoțită de avocat, pentru o nouă rundă de audieri în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos. Potrivit unor surse judiciare citate în articol, procurorii ar putea să-i comunice schimbarea calității procesuale din suspect în inculpat, însă informația nu fusese confirmată oficial la momentul publicării.
Trăilă este cercetată pentru complicitate la folosirea influenței sau autorității în scopul obținerii unor foloase necuvenite. Anchetatorii susțin că, în noiembrie 2025, aceasta l-ar fi sprijinit pe Mihai Barbu, fost lider PNL Vaslui, în demersuri pentru schimbarea conducerii DSVSA Vaslui cu o persoană agreată de Fănel Bogos.
Miza intervențiilor anchetate
Potrivit procurorilor, omul de afaceri ar fi urmărit obținerea unor avantaje pentru firmele sale, inclusiv aprobarea unor despăgubiri de aproximativ 3 milioane de euro și reducerea controalelor sanitar-veterinare. Cazul are legătură cu un focar de salmoneloză descoperit în 2024 la una dintre fermele lui Bogos și cu refuzul DSVSA Vaslui de a aproba dosarul de despăgubire.
Cristina Trăilă a mai fost audiată de două ori și a respins acuzațiile, susținând că nu a făcut presiuni asupra ANSVSA. În același dosar, premierul Ilie Bolojan a fost audiat ca martor în legătură cu o întâlnire avută cu Fănel Bogos, iar ancheta continuă pentru stabilirea rolului fiecărei persoane implicate.