DESTINAȚII DE WEEKEND: sfârșit de săptămână în București și în țară

Concertul 'Vivaldi, vioara celor patru anotimpuri la Muzeul Național Cotroceni' (București, 4 septembrie)
Concertul 'Vivaldi, vioara celor patru anotimpuri', desfășurat sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO și al Rețelei Naționale a Muzeelor din România, îi va avea ca protagoniști pe violonista Clara Cernat, director artistic al proiectului Muzica la Muzeu, pe pianistul și compozitorul francez Thierry Huillet și pe jurnalista și scriitoarea Ioana Bâldea Constantinescu.
Participarea la eveniment este liberă, cu rezervarea locului la adresa de e-mail: [email protected].
Între partenerii media ai evenimentului se numără și AGERPRES.
Evenimentul este organizat de Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură și Muzeul Național Cotroceni, cu susținerea Kaufland România.
* Festivalul Internațional de Film 'Pasaje', la a patra ediție (Bistrița-Năsăud, 2-6 septembrie)
Cea de-a patra ediție a Festivalului Internațional de Film 'Pasaje', care îi va avea printre invitați pe Florin Piersic Jr., Marius Bodochi, Gianina Cărbunariu și Ada Milea, are loc între 2 și 6 septembrie, la Bistrița-Năsăud, la Centrul Cultural Municipal și cinematograful 'Dacia'.
Programul din acest an sunt incluse 15 filme de lungmetraj - premiere, producții premiate, filme de artă și pentru publicul larg, filme pentru copii și familie, precum și documentare creative -, trei proiecții în aer liber, cu acces gratuit, sesiuni Q&A și dialoguri cinematografice cu regizori, actori și profesioniști din industria de film, competiții internaționale de scurtmetraje și scurtmetraje realizate de studenți, filme în realitate virtuală (VR), ateliere pentru copii și adolescenți, expoziții, concerte și performance-uri, potrivit informațiilor publicate pe pagina de socializare a Primăriei Bistrița.
Programul complet al evenimentelor, AICI