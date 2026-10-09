Mii de credincioși au participat la prima noapte de pelerinaj la Sfânta Parascheva, la Iași

Mii de credincioși s-au adunat, joi, până târziu în noapte pentru a participa la prima zi de pelerinaj la Sfânta Parascheva.
Pelerinii au sosit la Iași din toată țara, dar și de peste hotare, cu speranța că vor găsi pace sufletească și răspuns la rugăciunile lor.
Mii de oameni stau la coadă de ore întregi pentru a putea vedea racla Sfintei Parascheva. Fluxul de pelerini nu s-a oprit nici după ce s-a făcut întuneric, mulțimea continuând să se adune în curtea catedralei.
Pelerinajul continuă timp de o săptămână, iar credincioșii se pot închina și la moaștele Sfântului Paisie de la Neamț, aduse alături de racla Sfintei Parascheva.
Unul dintre cele mai mari pelerinaje religioase din Româniaa început joi la Iași, transmite Mediafax. Sute de mii de credincioși sunt așteptați timp de o săptămână la Catedrala Mitropolitană pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei.
Potrivit estimărilor autorităților și organizatorilor, aproximativ 300.000 de persoane sunt așteptate la Iași în perioada 8-15 octombrie. Cea mai mare afluență este estimată pentru zilele de 13 și 14 octombrie, când timpul de așteptare ar putea crește semnificativ.
Sfânta Parascheva și Sfântul Paisie, împreună la Iași
Ediția din acest an are o semnificație aparte pentru credincioși. Alături de moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva vor fi puse spre închinare și moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, aduse miercuri seară la Catedrala Mitropolitană din Iași.
Moaștele celor doi sfinți vor rămâne spre cinstirea credincioșilor pe durata pelerinajului.
Unul dintre momentele importante ale manifestărilor religioase va fi procesiunea „Calea Sfinților”, programată pentru duminică, 11 octombrie, de la ora 19:00.
Ziua de hram a Sfintei Parascheva este 14 octombrie. În această zi, de la ora 09:00, va fi oficiată Sfânta Liturghie pe podiumul amenajat în apropierea Catedralei Mitropolitane.