Mii de credincioși au participat la prima noapte de pelerinaj la Sfânta Parascheva, la Iași

Scris de Andreea Damian Publicat: 9 oct. 2026, 08:36

Mii de credincioși s-au adunat, joi, până târziu în noapte pentru a participa la prima zi de pelerinaj la Sfânta Parascheva.

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