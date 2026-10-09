Pelerinajul Sfintei Parascheva: 32.000 de credincioși la Iași, peste 100 de intervenții medicale

Aproximativ 32.000 de persoane s-au închinat deja la moaștele Sfintei Parascheva, iar organizatorii estimează un număr total de până la 300.000 de credincioși până pe 15 octombrie.
Pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva a început joi, 8 octombrie, la Iași, cu aproximativ 32.000 de persoane care au trecut deja pe la raclă. Vineri, 9 octombrie, alte 4.000 de credincioși se aflau la rând, potrivit datelor comunicate de jandarmi.
Evenimentul religios, organizat de Mitropolia Moldovei și Bucovinei, va continua până pe 15 octombrie. Punctul central al sărbătorii este programat pentru sâmbătă, 14 octombrie, când se prăznuiește Sfânta Cuvioasă Parascheva, considerată ocrotitoarea Moldovei.
Organizatorii estimează că aproximativ 300.000 de credincioși din România și din străinătate vor ajunge în această perioadă la Iași. Racla cu moaștele sfintei a fost așezată într-un baldachin amenajat în curtea Catedralei Mitropolitane, pentru a facilita accesul pelerinilor. Alături de acestea sunt expuse spre închinare și moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, aduse special din județul Neamț.
Mobilizare medicală
De la începutul pelerinajului au fost înregistrate 106 cazuri medicale în rândul participanților. Coordonatorul UPU-SMURD Iași, medicul Diana Cimpoeșu, a precizat că, într-un interval de 24 de ore, echipajele medicale au intervenit pentru 21 de pelerini.
Numărul intervențiilor reflectă amploarea mobilizării necesare pentru desfășurarea pelerinajului, la care participă persoane de toate vârstele, inclusiv credincioși în vârstă sau cu probleme de sănătate.
Programul evenimentelor
Unul dintre momentele importante ale pelerinajului va avea loc duminică, 11 octombrie, când este programată procesiunea religioasă „Calea Sfinților”, începând cu ora 19:00. Cifrele privind participarea și intervențiile medicale au fost comunicate în timpul desfășurării evenimentului, potrivit AGERPRES.