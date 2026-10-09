Pelerinajul Sfintei Parascheva: 32.000 de credincioși la Iași, peste 100 de intervenții medicale

Publicat 9 oct. 2026, 12:55 Sursă newsweek

Aproximativ 32.000 de persoane s-au închinat deja la moaștele Sfintei Parascheva, iar organizatorii estimează un număr total de până la 300.000 de credincioși până pe 15 octombrie.

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