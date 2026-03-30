Ipoteză șocantă în cazul fetițelor dispărute din Târnăveni: un martor spune că a văzut un microbuz cu numere de Bulgaria la locul dispariției

Polițiștii din Mureș au extins căutările celor două fetițe de 4 și 5 ani dispărute dintr-o curte comună din Târnăveni, mobilizând jandarmi, salvamontiști și voluntari, operațiunea continuând și pe timpul nopții. Între timp, o nouă pistă atrage atenția anchetatorilor: un microbuz bulgăresc ar fi fost văzut de martori aproape de locul dispariției.

UPDATE - Ipoteză șocantă în cazul dispariției fetițelor din Mureș

Apar informații noi în cazul fetițelor dispărute. Una dintre pistele care atrage atenția este cea a unui microbuz înmatriculat în Bulgaria, văzut în apropierea locului unde au dispărut copiii. Potrivit unui martor, prezența vehiculului în zonă coincide cu momentul dispariției copilelor.

„Fetele erau acolo, când o venit ăla cu număr de Bulgaria, cu microbuzul, a spus (n.r.: un vecin) că atunci când a ieșit afară, copilele nu mai erau acolo. Și de ce nu se verifică mașina aceea?”, a spus acesta.

Această variantă este luată în calcul de anchetatori, care încearcă să stabilească dacă există o legătură între vehicul și dispariția fetelor. Între timp, familia este disperată. Bunica uneia dintre fetițe spune că a plecat imediat să o caute, după ce a aflat ce s-a întâmplat, dar nu mai știe unde să se ducă.

„M-a sunat cuscra să vin că a dispărut Rebeca, vă dați seama, ca bunică, am venit imediat. Am căutat-o peste dealuri până acuma, unde s-o mai caut? Unde să mă mai duc? Ce să fac? O luat-o cineva forțat pe copilă, nu se poate așa ceva. Trebuie să o găsim neapărat”, a spus femeia.

Știre inițială - Căutări de amploare în Mureș

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş anunţă că duminică, în jurul orei 17.00, poliţiştii au fost sesizaţi că două minore, cu vârste de patru şi cinci ani, au dispărut de la domiciliul aflat în municipiul Târnăveni, la aceeaşi dată, în jurul orei 14.00.



Conform sesizării, cele două minore ar fi dispărut în timp ce se aflau în curtea comună a imobilelor de domiciliu.



Imediat de la momentul sesizării, au fost demarate activităţi de căutare, fiind mobilizate efective mărite de poliţişti din cadrul IPJ Mureş, care au acţionat în sistem integrat, alături de pompieri din cadrul ISU Mureş, jandarmi, salvamontişti, precum şi voluntari din rândul comunităţii locale, precizează IPJ Mureş.



Potrivit sursei citate, în sprijinul acţiunilor au fost/sunt utilizate în continuare mijloace tehnice specifice, printre care ATV-uri, şenilate, drone, inclusiv câini de urmă, pentru acoperirea eficientă a eventualelor zone greu accesibile.

Mesaje RO-Alert și apel către populație: autoritățile cer sprijin pentru găsirea fetițelor

Tot în sprijinul activităţilor de căutare, pentru informarea populaţiei şi în interesul folosirii oricăror date relevante în legătură cu minorele, la data de 29 martie a.c., au fost transmise două mesaje Ro Alert privind dispariţia acestora.



Căutările sunt desfăşurate atât în zona în care a fost sesizat evenimentul, cât şi în împrejurimi, pe un perimetru extins, fiind continuate inclusiv pe parcursul nopţii.



„Activităţile sunt în desfăşurare, iar toate efectivele acţionează cu prioritate pentru depistarea celor două minore, în siguranţă. Facem apel la cetăţeni ca, în cazul în care deţin informaţii relevante, să anunţe de urgenţă cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze 112”, menţionează IPJ Mureş.



Semnalmentele celor două minore:



-Minora BUTA REBECA-ALEXANDRA, de 5 ani: înălţime de 100-110 cm aproximativ, greutate de aproximativ 20 kg, ochi căprui, părul negru, creţ, prins în coadă. La momentul plecării, era îmbrăcată cu o rochiţă, de culoare albă şi roşie, o bluză de culoare albă cu puncte negre, o perche de ştrampi albi cu model de culoare neagră şi şlapi tip crocs de culoare roz şi model Mickey Mouse .



-Minora FORGACI MELISA-ARIANA, de 4 ani: înălţime între 80-100 cm aproximativ, greutate de aproximativ 18-20 kg, ochi căprui, părul negru, prins în două codiţe. Aceasta era îmbrăcată cu o bluză roşie cu mâneci lungi şi imprimeu Mickey Mouse în zona pieptului, o pereche de colanţi roz şi şlapi de culoare albastră.