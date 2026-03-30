Zelenski ironizează Rheinmetall: Dacă dronele le fac gospodinele, atunci pot conduce și compania

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat dur după declarațiile lui Armin Papperger, directorul general al companiei germane Rheinmetall, care a minimalizat industria de drone a Ucrainei.

Șeful Rheinmetall a sugerat, într-un interviu pentru revista The Atlantic , preluat de Associated Press, că producția de drone din Ucraina ar fi rudimentară, comparând-o cu o activitate de tip „DIY”.

Acesta a afirmat că dronele ar fi realizate de „gospodine ucrainene” folosind imprimante 3D instalate chiar în bucătării. „Faptul că cineva produce componente pentru drone cu imprimante 3D nu înseamnă neapărat inovație”, a declarat Papperger.

Afirmațiile au stârnit rapid reacții la Kiev. Zelenski a calificat comentariile drept „ciudate” și a răspuns într-o notă ironică. „Dacă este adevărat că orice gospodină ucraineană poate fabrica drone, atunci probabil că ar putea conduce și o companie precum Rheinmetall”, a transmis liderul ucrainean, într-un mesaj vocal trimis jurnaliștilor prin WhatsApp.

El a profitat de ocazie pentru a lăuda nivelul ridicat atins de industria de apărare a Ucrainei. În ultimii ani, Ucraina s-a impus rapid ca un actor important în producția de drone, dezvoltând modele eficiente, testate în condiții reale de luptă și cu costuri reduse.

Declarațiile lui Papperger au generat un val de reacții pe rețelele sociale, unde mulți utilizatori l-au criticat folosind hashtag-ul #MadeByHousewives.