Accident rutier grav în județul Iași. Mai mulți copii, printre victime-FOTO

Publicat 2 sept. 2026, 17:56 Actualizat 2 sept. 2026, 18:00 Sursă Realitatea.Net

Un accident rutier s-a produs miercuri după-amiază pe drumul dintre Vorovești și Voinești, în județul Iași. Din primele informații, mai multe persoane au fost implicate, iar printre victime se află și copii.

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