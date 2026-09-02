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Actualitate· 1 min citire
Accident rutier grav în județul Iași. Mai mulți copii, printre victime-FOTO
FOTO: Ziarul de Iasi/Colaj Realitatea PLUS
Publicat2 sept. 2026, 17:56
Actualizat2 sept. 2026, 18:00
SursăRealitatea.Net
Un accident rutier s-a produs miercuri după-amiază pe drumul dintre Vorovești și Voinești, în județul Iași. Din primele informații, mai multe persoane au fost implicate, iar printre victime se află și copii.
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