Rezerva strategică de petrol a SUA a coborât sub 300 de milioane de barili. Riscuri uriașe: ce spun experții

Rezerva Strategică de Petrol a Statelor Unite (SPR) a scăzut sub pragul de 300 de milioane de barili pentru prima dată de la începutul anilor 1980, pe fondul retragerilor masive de țiței destinate compensării perturbărilor de aprovizionare provocate de războiul cu Iranul. Experții avertizează că reducerea rapidă a stocurilor ar putea afecta atât capacitatea de reacție a SUA în cazul unei noi crize energetice, cât și integritatea pe termen lung a infrastructurii subterane.
Retrageri masive din rezerva strategică
Statele Unite eliberează în prezent 172 de milioane de barili de petrol din rezerva strategică, iar după finalizarea operațiunii stocurile ar urma să ajungă la aproximativ 243 de milioane de barili, potrivit CNBC.
Petrolul este depozitat în 60 de caverne de sare aflate la mii de metri sub pământ, în patru mari amplasamente din Louisiana și Texas. Acestea reprezintă principala rezervă de urgență a Statelor Unite pentru situații în care aprovizionarea cu petrol este grav perturbată.
Departamentul american al Energiei susține că rezerva poate fi exploatată în condiții de siguranță atât timp cât în sistem rămân cel puțin 70 de milioane de barili. Instituția respinge, de asemenea, afirmațiile potrivit cărora cavernele s-ar afla în pericol de prăbușire. Potrivit Departamentului Energiei, cavernele sunt menținute permanent pline, iar în timpul operațiunilor se modifică doar proporția dintre petrol și apă.
Experții avertizează asupra limitelor rezervei
Mai mulți specialiști contestă însă evaluarea autorităților privind nivelul minim de funcționare. Siddharth Misra, profesor de inginerie petrolieră la Texas A&M University, estimează că pragul operațional practic al rezervei este cuprins între 250 și 300 de milioane de barili. Sub acest nivel, capacitatea de a extrage rapid petrolul în cazul unei situații de urgență ar putea scădea, în timp ce infrastructura de pompare și integritatea cavernelor ar fi supuse unor riscuri mai mari.
În timpul retragerilor, apa este pompată în partea inferioară a cavernelor pentru a împinge petrolul către suprafață. Apa dulce poate dizolva pereții de sare, modificând forma cavernelor și reducând grosimea structurilor de sare care le separă.
Oficiul pentru Responsabilitate Guvernamentală al SUA (GAO) a avertizat, într-un raport publicat în luna mai, că retragerile și reumplerile repetate pot produce forme nedorite ale cavernelor și le pot reduce viabilitatea pe termen lung. Cu toate acestea, majoritatea cavernelor au fost evaluate ca fiind într-o stare foarte bună după retragerea masivă de petrol din 2022.
SUA ar putea avea o capacitate mai redusă de reacție
Rezerva Strategică de Petrol a fost concepută inițial pentru aproximativ cinci goliri complete. În ultimele patru decenii, însă, aceasta a fost utilizată prin zeci de retrageri de diferite dimensiuni.
Înaintea războiului cu Iranul, SPR fusese refăcută până la aproximativ 415 milioane de barili. Nivelul actual ar putea limita capacitatea Statelor Unite de a reacționa rapid la o nouă perturbare majoră a aprovizionării cu petrol.
Printre scenariile care ar putea pune presiune suplimentară pe rezervă se numără un uragan major care ar afecta infrastructura petrolieră din zona Golfului Mexic. Astfel, deși autoritățile americane susțin că rezerva poate fi utilizată în siguranță la niveluri mult mai scăzute, experții avertizează că diminuarea stocurilor reduce marja de siguranță a Statelor Unite în fața unor viitoare crize energetice.