Cifrele dezastrului energetic. România importă masiv energie electrică încă de la primele ore ale zilei, după oprirea Centralei Cernavodă

Factura energetică a întreruperii activității centralei Cernavodă crește alarmant de la o zi la alta. Luni dimineața, potrivit datelor din Sistemul Energetic Național, România importă între 10 și 15 la sută din cantitatea necesară de energie, comparativ cu perioada de dinaintea opririi complete a unității de la Cernavodă, când țara noastră era exportatoare.
România a început săptămâna cu un deficit energetic semnificativ. Potrivit datelor în timp real din Sistemul Energetic Național, luni dimineață, în intervalul 07:00–09:00, nu a existat niciun moment fără importuri, după oprirea completă a producției nucleare de la Cernavodă. Situația contrastează puternic cu ziua de joi, ultima în care reactorul era încă în funcțiune, când în același interval se înregistrau doar câteva zeci de kilowați importați, iar România avea chiar vârfuri de export.
Valorile de consum și producție de joi, 13 august, ultima zi de funcționare a Unității 2 de la Cernavodă (valorile cu minus reprezintă export/excedent).
Valorile de consum și producție de luni, 17 august.
De la exporturi minimale la importuri masive
Diferența este dramatică: de la exporturi de peste –150 MW joi, România a ajuns luni la importuri de peste +1.300 MW, adică o inversare de aproape 1.500 MW în doar câteva zile. Luni, datele SEN arată o creștere progresivă a deficitului:
07:16 – import +1.367 MW
07:25 – import +1.383 MW (vârf)
07:30 – import +1.350 MW
07:38 – import +1.350 MW
07:47 – import +1.280 MW
08:00 – import +1.037 MW
08:25 – import +595 MW
În tot intervalul analizat, producția nucleară a fost 0 MW, iar sistemul a funcționat exclusiv pe hidro, hidrocarburi, cărbune, eolian, fotovoltaic și stocare — insuficient pentru acoperirea cererii.
Prin comparație, joi, 13 august (ultima zi cu reactorul 2 în funcțiune), România avea momente în care exporta energie, cu valori negative ale soldului:
08:59 – sold –137 MW (export)
08:56 – sold –152 MW (export)
08:48 – sold –169 MW (export)
08:18 – sold –35 MW (export)
08:10 – sold –43 MW (export)
08:01 – sold –71 MW (export)
Oprirea reactorului nuclear a scos din sistem aproximativ 700 MW în bandă, iar consumul de dimineață a depășit constant 5.400–5.500 MW. Fără producția nucleară, România este obligată să acopere deficitul prin importuri masive, în condițiile în care producția internă nu poate crește suficient de rapid.